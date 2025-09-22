Теплосети в Ленинском округе подготовили к отопительному сезону

В Ленинском городском округе завершили комплекс мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025–2026 года. Специалисты проверили работоспособность около 1500 объектов.

Как рассказала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина, среди них — многоквартирные дома, школы, детские сады, больницы и другие.

«Во время проверок отдельное внимание уделили состоянию тепловых сетей, котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. Управляющим организациям, ресурсоснабжающим организациям и иным потребителям по итогам проведенных проверок вручили паспорта готовности к предстоящему отопительному периоду», — пояснила Татьяна Калямина.

Для проверки работоспособности объектов теплоснабжения, а также для своевременного выявления и устранения возможных неполадок с 15 по 24 сентября в Ленинском округе проводят пробные топки. Из-за ухудшения погодных условий пуск отопления в муниципалитете произведут с 24 сентября 2025 года с поэтапным подключением всех систем отопления.