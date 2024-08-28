Теплосети в Химках реконструируют из-за высокой степени изношенности — Андрей Воробьев

Воробьев: теплосети в Химках реконструируют для решения проблем с отоплением

Александра Степанова
Фото: Александра Степанова

Система теплоснабжения в Химках за последние 10 лет износилась и требует масштабной реконструкции, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В настоящее время ее обновляют при участии регионального правительства и «Газпрома».

«Отдельное внимание — городскому округу Химки. Компания „ТСК Мосэнерго“, которая входит в структуру «Газпрома», уже провела первоочередные работы на самых аварийных, изношенных участках теплосетей», — сказал глава Подмосковья.

За прошлые два года в Химках отремонтировали, реконструировали 33,5 километра, а в 2024-м это коснется еще 28,7.

Следующая задача — до 2031 года реализовать здесь долгосрочные программы, провести глубокую модернизацию: обновить старое оборудование в котельных и теплотрассы.

Андрей Воробьев

Прошедшей зимой жители Химок, подчеркнул Андрей Воробьев, столкнулись с серьезными проблемами в отоплении.

«Важно сделать все, чтобы впредь избежать подобных ситуаций», — заключил он.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье реализуется программа «Социальная газификация».

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