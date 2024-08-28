Воробьев: теплосети в Химках реконструируют для решения проблем с отоплением

Система теплоснабжения в Химках за последние 10 лет износилась и требует масштабной реконструкции, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . В настоящее время ее обновляют при участии регионального правительства и «Газпрома».

«Отдельное внимание — городскому округу Химки. Компания „ТСК Мосэнерго“, которая входит в структуру «Газпрома», уже провела первоочередные работы на самых аварийных, изношенных участках теплосетей», — сказал глава Подмосковья.

За прошлые два года в Химках отремонтировали, реконструировали 33,5 километра, а в 2024-м это коснется еще 28,7.