Теплосети реконструируют на Юбилейном проспекте в Химках

На участке протяженностью более одного километра в Химках специалисты меняют устаревшие коммуникации на новые современные трубопроводы. Работы выполняют вблизи четырех многоквартирных домов с сохранением бесперебойного теплоснабжения.

В рамках реконструкции проложат теплотрассы с пенополиуретановой изоляцией для отопления, трубы «Изопрофлекс» для горячего водоснабжения, установят новое оборудование в двух тепловых камерах.

Для минимизации неудобств жителей организовали временный байпас у дома № 8, обеспечивающий непрерывную подачу горячей воды. Дворовый проезд временно перекрыли с обозначением альтернативных путей прохода.

Как сообщили в «ТСК Мосэнерго», параллельно проводят промывку теплообменника в тепловом пункте дома № 24. Специалисты ведут постоянный мониторинг качества теплоносителя.

Все работы выполняют в рамках инвестиционной программы компании. Их должны завершить к сентябрю 2025 года. После ввода новых коммуникаций жители домов № 8, № 10, № 18 и № 20 на Юбилейном проспекте получат более надежную систему теплоснабжения.