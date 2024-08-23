Теплосети реконструировали на Юбилейном проспекте в Химках

Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» провели перекладку магистральной теплотрассы возле домов № 72 и № 76 на Юбилейном проспекте в Химках. Работы по подготовке к отопительному сезону ведутся в разных микрорайонах округа.

Подготовку города к отопительному сезону оценил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Работы также контролируют местные жители.

«Особое внимание уделяем адресам, где прошлой зимой зафиксированы порывы и отключения. Обновления на центральном тепловом пункте позволили повысить качество теплоснабжения в многоквартирных домах на Юбилейном проспекте», — отметил Волошин.

Магистральный трубопровод также ремонтируют на улице 9 Мая. Вместе с тем специалисты ремонтируют котлы на Октябрьской улице в микрорайоне Сходня.

«На данный момент бригады работают на улице Репина — меняют запорную арматуру, устраняют повреждения, выявленные в результате гидравлических испытаний. Также меняем локальные участки разводящих тепловых сетей по округу», — рассказал директор химкинского филиала теплоснабжающей компании «Мосэнерго» Сергей Чубаров.

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