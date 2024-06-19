Теплосети протестировали в 11 городских округах Подмосковья

Специалисты МОС АВС приняли участие в работе 11 муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы провели на 34 участках в 11 городских округах Московской области.

Испытания прошли в Серпухове, Балашихе, Люберцах, Истре, Воскресенске и других муниципалитетах. 24 участка успешно прошли испытания, в то время как на 10 участках были обнаружены утечки.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что выявленные утечки будут устранены до наступления зимы, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей региона. После завершения необходимых ремонтных работ, специалисты вновь проведут испытания.

Министерство ЖКХ Подмосковья и специалисты МОС АВС активно контролируют выполнение всех технологических процессов и нормативных требований, чтобы гарантировать высокое качество выполнения работ.

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