Теплосети отремонтируют еще по 17 адресам в Химках

Масштабный ремонт теплосетей продолжается в Подмосковье. Сейчас в Химках работы проводят по 17 адресам, на объектах трудятся 18 бригад «Мосэнерго».

Ремонт и модернизацию теплосетей проводят в Химках и других округах региона ежедневно. Сейчас в округе трудятся 18 бригад специалистов и спецтехника. Сегодня работы проводят на улицах Молодежной, Марии Рубцовой, Ленинском проспекте и других.

Так, на улице Фрунзе проводят промывку теплообменников в котельной, а на улице Пожарского выполнят переврезку на сетях горячего водоснабжения. Кроме того, специалисты заменят и запорную арматуру на улице Чкалова и в деревне Лунево, устранят повреждения трубопровода на улицах Пожарского и Маяковского.

Всего в Химках 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров сетей. В этом году сотрудники ТСК заменили около 20 километров из них.