Теплосети обновят в поселке Сычево Волоколамского округа в 2025 году

Качество подачи тепла и горячей воды станет лучше для нескольких тысяч жителей поселка Сычево. Там проведут масштабную модернизацию сетевой инфраструктуры.
Работы стали возможными благодаря областной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Обновления проведут сотрудники подрядной организации «ВымпелСтрой».
«Сейчас специалисты занимаются монтажом временной трассы горячего водоснабжения в поселке. Когда выполним все работы по программе, качественной горячей водой и надежным теплоснабжением будут обеспечены более четырех тысяч жителей», — прокомментировала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.
Ремонтируемые теплосети ведут к жилым домам и соцобъектам. Все планируемые работы должны закончить к середине октября этого года.
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