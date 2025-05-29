Теплосети обновят в поселке Сычево Волоколамского округа в 2025 году

Качество подачи тепла и горячей воды станет лучше для нескольких тысяч жителей поселка Сычево. Там проведут масштабную модернизацию сетевой инфраструктуры.

Работы стали возможными благодаря областной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Обновления проведут сотрудники подрядной организации «ВымпелСтрой».

«Сейчас специалисты занимаются монтажом временной трассы горячего водоснабжения в поселке. Когда выполним все работы по программе, качественной горячей водой и надежным теплоснабжением будут обеспечены более четырех тысяч жителей», — прокомментировала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Ремонтируемые теплосети ведут к жилым домам и соцобъектам. Все планируемые работы должны закончить к середине октября этого года.