Теплосети обновят на семи улицах в Ленинском округе летом 2025 года

Глава округа и подрядчик обсудили планируемые работы на улицах Лемешко, Советской, Лесной, Школьной, а также на Клубном переулке

«В текущем году в Видном планируем масштабное обновление тепловых сетей, затронув улицы Лесная, Советская, Школьная, Лемешко, 3-ий Центральный проезд, проспект Ленинского Комсомола и Клубный переулок. Осмотрел те участки, где модернизация начнется в ближайшее время, для выявления возможных дополнительных задач. В некоторых местах потребуется содействие подрядчикам в демонтаже нестационарных торговых объектов, в других — контроль за сохранением существующих деревьев, а также согласование доступа с коммерческими организациями. Учитывая высокую проходимость улиц, для удобства наших жителей установим временные пешеходные переходы и ограждения для обеспечения безопасности на территории проведения работ», — рассказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

На участках проложат новые трубы диаметром от 200 до 400 миллиметров. На каждом объекте будут работать около 15 специалистов и три единицы техники. Завершение запланировали к 1 сентября, а полное благоустройство — к концу 2025 года.