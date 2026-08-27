Теплосети обновят к отопительному сезону в Богородском округе

Масштабные работы по обновлению теплосетевого хозяйства — важная часть подготовки к отопительному сезону. В рамках капитального ремонта участков тепловых сетей котельной № 2 в рабочем поселке Обухово проведут монтажные и сварочные работы.

Специалисты производят монтаж муфт, сварку труб, а также соединение новых участков с существующими трубопроводами. На площадке задействован персонал из четырех человек, работает одна единица строительной техники.

Параллельно продолжается капитальный ремонт на другом значимом объекте — на центральном тепловом пункте № 2 котельной «Огородная» в Ногинске (улица Рогожская, дом № 97).

Здесь работы идут в полном объеме: специалисты выполняют монтаж трубопроводов. Кроме того, в рамках комплексного обслуживания проводится очистка поверхности пожарной лестницы щетками. На этом участке трудится бригада из семи человек.

По данным оперативного отчета, отставания от графика производства работ нет — все этапы выполняются в установленные сроки. Реализация этих проектов позволит повысить надежность теплоснабжения для тысяч жителей округа и снизить риски аварийных ситуаций в холодное время года.