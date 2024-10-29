Теплосети обновят еще в двух котельных Воскресенска

В рамках инвестиционной программы «Газпром теплоэнерго Московская область» в Воскресенске модернизируют теплосети. Их обновят в двух микрорайонах муниципалитета.

В городском округе Воскресенск завершают работы по реконструкции тепловых сетей на котельных микрорайона Лопатинский и микрорайона Фетровой Фабрики. Сейчас рабочие производят врезку тепловой сети в действующую.

С 09:00 и до окончания работ в микрорайоне Фетровой фабрики временно отключат горячее водоснабжение и отопление в домах и социальных объектах.

В микрорайоне Лопатинский в связи с ремонтом подпиточного трубопровода к котельной № 3 с 11:00 до 19:00 отключат подачу горячего водоснабжения и отопления в домах и социальных объектах на улицах Андреса, Комсомольская, Маркина, Центральная, Первомайская, Светлая, в переулках Юбилейный и Зеленый.

При необходимости жители могут обратиться в диспетчерскую службу «Газпром теплоэнерго Московская область» по телефону: +7(926) 400-26-69.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».