Теплосети начали устанавливать в многопрофильной больнице в Балашихе

В Балашихе в микрорайоне Ольгино продолжаются активные работы по возведению новой многопрофильной больницы. В трех блоках здания уже завершили монолитные работы, специалисты приступили к устройству теплосети.

Параллельно монтируют систему отопления и устанавливают оконные блоки на первом этаже здания. На подземной парковке рабочие занимаются нанесением штукатурки, а в надземном паркинге усиливают бетонные конструкции для повышения их прочности и долговечности, что обеспечит надежность и безопасность сооружения.

Отметим, что строительство больницы началось в марте 2024 года в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Медицинское учреждение будет рассчитано на 1123 койки, его оснастят современным оборудованием для оказания широкого спектра медицинских услуг.

Для пациентов предусмотрен консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену. В составе больницы будут функционировать отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, а также региональный сосудистый центр.