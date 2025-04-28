Теплосети начали обновлять в поселке Обухово

Богородский округ в этом году вошел в масштабную программу по замене тепловых сетей. Работы начались в одном из дворов в поселке Обухово.

Запланированы работы на семи крупных участках тепловых сетей. По всем объектам подрядчики определены и уже приступили к работам. Ожидаемый срок выполнения работ — первое сентября 2025 года, после чего последует благоустройство территорий.

«Работы по капремонту тепловых сетей проводятся на регулярной основе. Вместе с тем, столь масштабные работы не проводились никогда. Поэтому сейчас выявляются наиболее аварийные участки — ими займутся в первую очередь», — отметил заместитель главы Богородского округа Дмитрий Устинов.

В поселке Обухово решено уделить особое внимание участкам по адресам: улица Энтузиастов, дома № 3 и 8. В общей сложности это составляет около 230 метров. Речь идет не только о системе теплоснабжения, но и о горячем водоснабжении. Трубам более 30 лет — и они успели прийти в негодность.

Участки выбирали, исходя из анализа интенсивности аварийности за предыдущие пять лет. Участок между домами № 3 и 5 по улице Энтузиастов уже заменили. Здесь остается провести благоустройство и асфальтирование территории.

На Энтузиастов дом № 8 к работам приступили две недели назад. Отопление идет уже по новой ветке, поскольку апрель выдался холодным. Здесь произведут замену труб горячего водоснабжения. До седьмого мая планируется закончить прокладку труб и приступить к благоустройству.

В планах у ресурсоснабжающей организации на этот год своими силами еще заменить порядка 400 метров труб отопления и горячего водоснабжения. На других территориях округа заменят порядка трех-четырех километров сетей по госпрограмме, а также отремонтируют около двух километров тепловых сетей.

На территории Атлант-парка, где проходит главная магистраль от котельной, также будет замена участка. Планируется войти в госпрограмму по строительству блочно-модульной котельной на бывшей ковровой фабрике вместо существующей с вводом в эксплуатацию в 2027 году.