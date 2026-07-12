Теплосети модернизируют к зимнему сезону в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках продолжается модернизация тепловых сетей на трех участках, в ходе которой планируется заменить более 1,1 километра теплотрассы. Работы ведутся на Нагорном шоссе, 1а, а также на Юбилейном проспекте, 66а и 66б, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

На участке по адресу Нагорное шоссе, 1а основной этап работ выполнен: специалистами проложен новый канал, смонтированы трубы и произведена обратная засыпка. В ближайшее время запланированы гидравлические испытания, подключение нового участка к системе и восстановление благоустройства прилегающей территории.

На Юбилейном проспекте продолжаются земляные работы и подготовка основания под монолитный канал для прокладки новых труб. Для обеспечения безопасности и соблюдения технологии производства работ часть дворового проезда временно перекрыта.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова отметила, что замена теплотрассы является вкладом в комфорт жителей и надежную работу коммунальной системы, поскольку от состояния этих сетей зависит бесперебойное теплоснабжение жилых домов, детских садов и иных социальных объектов.

Для предотвращения отключений горячего водоснабжения жителей на период ремонтных работ специалистами заранее организована резервная схема теплоснабжения. По завершении монтажных работ на всех участках будут проведены гидравлические испытания, произведено подключение новых сетей и восстановлены дорожные покрытия, газоны и другие элементы благоустройства.

Обновление тепловых сетей является важной составляющей подготовки городского округа Химки к осенне-зимнему периоду и направлено на повышение надежности коммунальной инфраструктуры города.