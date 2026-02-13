Теплосеть отремонтируют на улице Семашко в Жуковском

В рамках программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства городского округа Жуковский в 2026 году ключевое внимание будет уделено повышению надежности теплоснабжения. Одной из главных точек приложения усилий станет улица Семашко, где уже в начале весны стартует капитальный ремонт стратегически важного участка теплосети.

Подробности предстоящих работ озвучил глава муниципалитета Андроник Пак. Специалистам предстоит провести полную реконструкцию трубопровода. Общая протяженность обновленного участка составит более 500 метров.

Подрядная организация, ответственная за объект, уже выполнила весь комплекс проектно-изыскательских работ.

«Проектная документация направлена на обязательную государственную экспертизу. Это необходимый шаг для подтверждения надежности технических решений и прозрачности сметной стоимости», — подчеркнул Андроник Пак.

Работы начнутся в конце отопительного сезона и завершатся до наступления серьезных холодов, что позволит минимизировать неудобства для жителей и войти в новый зимний период с полностью обновленной инфраструктурой.