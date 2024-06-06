Теплосеть М-5 в Дзержинском отремонтируют к новому отопительному сезону

Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин посетил с рабочим визитом Дзержинский. Он проверил магистральную теплосеть М-5, посетил многоквартирные дома и провел совещание с представителями администрации.

«Мы сегодня работаем в Дзержинском, чтобы решить вопрос по магистральной теплосети, которая обеспечивает отоплением и горячей водой более половины городского округа — 38 тысяч человек. Эта сеть построена еще в 60-е годы прошлого века и обладает высокой степенью износа, что создает нам риски при прохождении предстоящего отопительного периода», — отметил Хромушин.

Теплосеть обслуживает 121 многоквартирный дом, соцобъекты и предприятия ОПК. Объект ЖКХ отремонтируют к началу нового отопительного сезона. В округе также обновят ряд других объектов теплоснабжения — центральные тепловые пункты на Лесной, Томилинской, Угрешской и других улицах.

Хромушин также посетил многоквартирные дома на Школьной улице. Он отметил, что эти здания находятся вблизи теплоэлектроцентрали, поэтому в них наблюдается повышенная температура теплоносителя. Для нормализации температурного режима в домах установят индивидуальные пункты, а Фонд капитального ремонта проведет необходимые мероприятия по замене внутренних инженерных коммуникаций.

«Программа модернизации теплоснабжающего хозяйства Подмосковья, которую мы разработали и уже приступили к ее реализации, разбита на краткосрочные и долгосрочные мероприятия. Краткосрочные мероприятия будут реализованы в этом году — это 158 мероприятий на общую сумму 12 миллиардов рублей» — заключил Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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