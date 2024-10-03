Теплопроводы перед отопительным сезоном протестировали в Подмосковье

В Подмосковье завершаются работы по подготовке коммунальной инфраструктуры региона к зимнему периоду. Специалисты протестировали теплопроводы во всех городских округах, а также уже заканчивают перекладывать тепловые сети.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, главная задача на сегодняшний день — минимизировать риски для жителей региона в отопительный сезон.

«Рекордное количество выявленных и устраненных утечек показывает, что мы на верном пути. Уже сейчас мы можем сказать, что подготовка к зиме идет по плану, а работа наших оперативных подразделений позволила сократить число возможных аварий этой зимой», —отметил Велиховский.

Большинство муниципальных образований строго придерживаются графика.

В октябре специалисты оценят готовность территориальных отделов «МОС АВС» в Орехово-Зуеве, Домодедове, Рузе и Дмитрове.

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