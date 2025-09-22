Тепломагистраль в микрорайоне Миронцево модернизируют в Солнечногорске
В микрорайоне Миронцево городского округа Солнечногорск продолжается замена 18 километров тепловых и водопроводных сетей. Прокладку магистральных трубопроводов планируют завершить до 1 октября, сообщил глава округа Константин Михальков.
Проект направлен на повышение надежности теплоснабжения в зимний период.
«Эта работа проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его внимание к вопросам подготовки к зиме помогает нам быстрее двигаться вперед и решать накопившиеся проблемы. Цель у нас простая и понятная — чтобы в каждом доме в Миронцеве было тепло и надежно, без аварий и перебоев», — отметил Константин Михальков.
Параллельно с заменой сетей модернизируют котельную. Здесь установили отечественное оборудование: два котла, теплообменники, газовую линию, автоматику, систему химводоподготовки и деаэратор. Также провели настройку программного обеспечения для управления насосами и узлами регулирования. Котельная обслуживает 15 многоквартирных домов, где живет свыше тысячи человек и четыре социальных объекта.
Кроме того, Миронцево включили в программу модернизации систем водоснабжения и водоотведения на 2026–2028 годы, в рамках которой планируется обновление сетей водоснабжения и водоотведения.