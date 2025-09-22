Тепломагистраль в микрорайоне Миронцево модернизируют в Солнечногорске

Проект направлен на повышение надежности теплоснабжения в зимний период.

«Эта работа проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его внимание к вопросам подготовки к зиме помогает нам быстрее двигаться вперед и решать накопившиеся проблемы. Цель у нас простая и понятная — чтобы в каждом доме в Миронцеве было тепло и надежно, без аварий и перебоев», — отметил Константин Михальков.

Параллельно с заменой сетей модернизируют котельную. Здесь установили отечественное оборудование: два котла, теплообменники, газовую линию, автоматику, систему химводоподготовки и деаэратор. Также провели настройку программного обеспечения для управления насосами и узлами регулирования. Котельная обслуживает 15 многоквартирных домов, где живет свыше тысячи человек и четыре социальных объекта.

Кроме того, Миронцево включили в программу модернизации систем водоснабжения и водоотведения на 2026–2028 годы, в рамках которой планируется обновление сетей водоснабжения и водоотведения.