Теплоходную экскурсию провели для участников «Активного долголетия» в Химках

Во время морской прогулки представители старшего поколения увидели парки, здания города и яхт‑клуб: с палубы хорошо просматривались парусники и марина. Во время рейса пассажирам рассказывали об истории канала и его значении для региона.

«Наш клуб „Активное долголетие“ пользуется колоссальной поддержкой у химчан, это настоящий центр притяжения. Нашим жителям очень нравится проводить время на свежем воздухе, наслаждаться красотой канала имени Москвы и просто общаться. Это именно то, как должна выглядеть современная и активная жизнь старшего поколения», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Химкинский клуб «Активное долголетие» — один из флагманов губернаторской программы в регионе. Участники могут выбрать занятия по душе: от скандинавской ходьбы и йоги до курсов компьютерной грамотности и творческих кружков. Записаться в клуб и узнать расписание экскурсий можно на портале «Активное долголетие» или в центре обслуживания по адресу: город Химки, улица Кирова, 24.