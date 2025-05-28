Теплоход медицинского назначения спустили на воду в Коломне

В Коломне построили плавучую поликлинику. Ее создали местные специалисты. Накануне прошла церемония ее торжественного спуска на воду.

Специальный теплоход «Святитель Лука» создали рабочие предприятия «Порт Коломна». Заказ сделали из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для «Центра профессиональной патологии».

По словам конструкторов, техническое задание было сложным, но справиться с ним удалось. Теперь скорость теплохода может достигать 21 километра в час. Он рассчитан на 12 членов экипажа, 25 медработников и 50 посетителей одновременно.

Плавучую поликлинику можно использовать в сложных условиях региона. В ней планируют обслуживать более восьми тысяч жителей 94 труднодоступных населенных пунктов.

«Спуск корабля — это не просто большое событие для Коломны, для Московской области, это еще и новый этап развития судостроения на территории региона», — отметил заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный.