Тепло пустили в многоквартирные дома и социальные объекты в Лобне

В городском округе Лобня прошло оперативное совещание под председательством главы муниципалитета Анны Кротовой. На мероприятии подвели итоги работы за неделю, а также обсудили вопросы обеспечения теплом жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе с коллегами подвела итоги работы администрации за неделю и наметила планы на ближайшее время.

«Отопление подается во все многоквартирные дома округа, теплом обеспечено 100% объектов соцсферы. Все заявки от жителей фиксируем, связаны они с завоздушиванием системы или наладкой и регулировкой систем в домах. Ежедневно проводим поквартирные обходы», — отметила она.

Затронули на мероприятии и вопросы готовности городских служб к зиме: обеспечение техникой, инвентарем и необходимыми противогололедными смесями. Еще одной важной темой встречи стала тема содержания контейнерных площадок. В городе их сейчас 161, еще 12 построят до конца года.

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