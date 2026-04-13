Тепличный комплекс в Котельниках расширяет ассортимент

В городском округе Котельники на улице Малая Колхозная, дом 1а, уже более трех десятилетий успешно функционирует тепличный комплекс. Предприятие славится многообразием растений — от маленьких горшочных цветов до взрослых яблонь. На четырех площадках: в Котельниках, Некрасовке, Бояркино и Островцах, выращивается свыше 5 тысяч видов растений.

С начала года особым спросом пользуется срезка тюльпана. К 8 Марта компания вырастила 6 миллионов 200 тысяч тюльпанов. За год с площадок выпускается около 25 миллионов растений. Среди них комнатные цветы, однолетники и многолетники для дачи, хвойные, плодовые деревья и кустарники.

Компания планирует увеличить объемы производства однолетних цветов, овощей и плодовых деревьев с кустарниками на 10% по сравнению с прошлым годом. В ближайшие дни откроется летняя площадка, где будут представлены более ста сортов роз, плодовые деревья и ягодные кустарники, а также большой выбор декоративных растений и готовой рассады однолетников.

Продукция тепличного комплекса пользуется спросом у крупных торговых сетей. Кроме того, растениями из местных теплиц регулярно украшают город Котельники — парки, клумбы, детские сады и школы.