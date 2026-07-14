Тепличный комплекс «Подосинки» в Раменском готовится к запуску нового блока

Тепличный комплекс «Подосинки» близок к завершению строительства шестого блока, что станет важным событием для цветочной индустрии Подмосковья. Операционный директор Виктор Садовский сообщил, что строительные работы на новой площадке площадью три гектара выполнены на 70%.

Проект включает внедрение современных технологий и оборудования. В новой теплице будут выращивать уникальные сорта роз, ранее не представленные на российском рынке.

Производственные показатели тепличного комплекса демонстрируют рост. В марте текущего года предприятие достигло рекорда — более двух миллионов срезанных роз за месяц. С вводом новой теплицы ежемесячный объем производства увеличится на 400–500 тысяч цветов.

Технологическое оснащение теплицы включает современную систему отопления, усовершенствованную систему зашторивания и инновационное оборудование для полива.

Запуск новой производственной площадки намечен на конец августа — начало сентября. После завершения монтажа всех систем и тестирования оборудования теплица выйдет на полную мощность.

«Подосинки» занимают лидирующие позиции по площадям и объему производства цветов в регионе. Предприятие активно развивает программу селекции новых сортов, расширяя ассортимент уникальными разновидностями роз.