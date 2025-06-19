Сегодня 16:57 Тепличный комплекс для выращивания цветов запустят в Рузе по договору на ПМЭФ 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Экспорт

Строительство

Андрей Воробьев

Бизнес

Цветы

Кашира

Руза

ПМЭФ-2025

В Подмосковье нарастят производство цветов. Новый тепличной комплекс запустят в Рузе к 2027 году, там будут выращивать розы, тюльпаны и хризантемы. Соглашение о создании предприятия подписали на полях ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев и финансовый директор Рузского аграрно-туристического комплекса Кирилл Семин.

Подмосковье входит в число лидеров по производству цветов в России. На регион приходится около 14% общего объема. Всего в области порядка 20 хозяйств. «Развивается экспорт — за последние пять лет он вырос более чем в два раза. Кроме того, Подмосковье вместе с Москвой — крупнейший рынок сбыта в стране, важно создать цветочный хаб. Цель амбициозная — заместить импорт», — отметил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Площадь нового тепличного комплекса в Рузе составит 25 гектаров. Там смогут трудоустроиться свыше 300 человек. В проект инвестируют 11 миллиардов рублей. Ожидается, что к 2027 году предприятие выйдет на производственную мощность в 50 миллионов роз, хризантем и тюльпанов ежегодно.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Первый этап строительства завершится в 2026 году. Тогда в теплицах уже будут выращивать свыше 25 миллионов цветов в год. Вторую очередь запустят к 2027 году. По словам Кирилла Семина, комплекс оборудуют самым современным оборудованием, чтобы сделать производство наиболее эффективным. «Подмосковье выбрано не случайно — все участники проекта либо родом отсюда, либо прожили здесь большую часть жизни. Также есть положительный опыт взаимодействия с регионом в рамках реализации крупного тепличного проекта площадью 100 гектаров в Кашире. Уверен, что и в этот раз все будет на должном уровне», — отметил он.