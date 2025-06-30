Теннисный турнир в память об Алексее Гарусе прошел в Солнечногорске

На корте стадиона «Металлург» состоялся 24-й традиционный теннисный турнир, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны и основателя теннисного движения в Солнечногорском округе Алексея Гаруса. Этот турнир, который до 2001 года назывался «Кубок Победы», проводят ежегодно в третью субботу июня.

В соревнованиях приняли участие любители тенниса в возрасте от 19 лет. Первое место завоевал Сергей Дмитровский, на втором месте оказался Дмитрий Мачавариани, а третью позицию занял Дмитрий Елисеев. Все призеры получили кубки, медали и почетные грамоты.

«Мы рады, что традиция проведения турнира в честь Алексея Гаруса продолжает жить. Это не только спортивное состязание, но и дань уважения человеку, который внес огромный вклад в развитие спорта в нашем округе. Мы гордимся его наследием», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Сезонные теннисные корты открыли в этом году 17 апреля. Записаться на занятия можно после прохождения вступительных испытаний у тренера.