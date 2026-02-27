Теннисный центр построят в Мытищах в этом году

В поселке Вешки городского округа Мытищи продолжается строительство теннисного центра. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку и оценили готовность объекта на данный момент в 20%.

Возведение трехэтажного здания площадью более четырех тысяч квадратных метров началось в июне прошлого года. Завершить работы предполагается в третьем квартале текущего года.

Внутри комплекса разместят четыре теннисных корта, залы для тренировок и разминки, раздевалки с душевыми, тренерские комнаты и помещения для хранения инвентаря. Также в здании предусмотрят кафе и магазин спортивных товаров.

Одновременно на кортах смогут заниматься до 24 человек. Еще около 25 посетителей смогут находиться в зонах ожидания, кафе или тренироваться в спортзалах.

На прилегающей территории появятся дорога, тротуары и газон. Для гостей комплекса обустроят парковку на 20 автомобилей.