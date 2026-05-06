Теннисисты из семейного центра «Дмитровский» привезли медали с первенства России

С 29 апреля по 5 мая в Нижнем Новгороде состоялось Первенство России по теннису на колясках. Участники из Семейного центра «Дмитровский» продемонстрировали выдающиеся результаты и завоевали несколько медалей.

По информации Министерства социального развития Московской области, спортсмены показали себя в различных категориях: * В парном разряде среди юношей серебро получили Турсунов Анушервон из Дмитрова и Сердцев Илья из Нижнего Новгорода. * Среди девушек второе место в парном разряде заняли Аксенова Анна из Дмитрова и Ахмедова Анна из Москвы. * В одиночном разряде среди юношей Турсунов Анушервон стал бронзовым призером.

Аксенова Анна и Турсунов Анушервон занимаются под руководством Вадима Олеговича Обухова и Александра Александровича Гуськова, тренеров спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров». Оба спортсмена входят в состав сборной Московской области и регулярно участвуют во всероссийских соревнованиях. Эти достижения подтверждают высокий уровень подготовки воспитанников центра и профессионализм их наставников.