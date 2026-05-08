Теннисисты из Подмосковья выиграли 5 медалей на международном турнире

Спортсмены из Московской области Маляк Алиева и Юрий Ноздрунов успешно выступили на международном турнире по настольному теннису ITTF World Para Challenger Podgorica 2026 в Черногории, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Маляк Алиева, представляющая региональный Центр спортивной подготовки, стала победительницей соревнований в одиночном разряде. Кроме того, она завоевала серебряную медаль в смешанном парном разряде вместе с Артемом Яковлевым из Саратовской области и бронзовую медаль в женском парном разряде с Галиной Гороховатченко из Республики Татарстан.

Юрий Ноздрунов также показал высокий уровень мастерства. Он дважды поднимался на третью ступень пьедестала: завоевал бронзовую медаль в одиночном разряде и еще одну бронзу в смешанном парном разряде в дуэте с Еленой Литвиненко.

Турнир ITTF World Para Challenger Podgorica 2026 проходил с 29 апреля по 2 мая в спортивном комплексе Voko в Подгорице (Черногория). В соревнованиях приняли участие 244 спортсмена из 41 страны мира, включая призеров европейских и мировых первенств, а также Паралимпийских игр.

Подгорицкий турнир стал важным этапом подготовки российских спортсменов к предстоящему чемпионату мира по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который пройдет в конце 2026 года.