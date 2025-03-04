Теннисисты из Подмосковья стали призерами двух международных турниров

Теннисисты из Подмосковья выиграли две золотые медали на соревнованиях «J200» в Таиланде. Также они получили две серебряные награды на турнире «ITF 75», который проходил в Словакии.
В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что житель региона Егор Плешивцев обыграл китайского теннисиста Куан Чэня и стал победителем в одиночном разряде международных соревнований «J200».
В парном разряде победу одержал тандем подмосковных теннисистов Егора Плешивцева и Романа Харламова.
Елена Приданкина из Московской области взяла серебро на соревнованиях «ITF 75», уступив в финале турнира спортсменке из Хорватии Антонии Ружич. Также она заняла второе место в парном разряде соревнований, где сыграла вместе со спортсменкой из Швейцарии Селин Неф. В финальном матче они проиграли чешским теннисисткам.
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