Теннисисты из Подмосковья выиграли 2 медали на первенстве России

В городе Кстово Нижегородской области с 13 по 18 мая 2026 года прошло первенство России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет. Это событие стало частью государственной программы «Спорт России» и важным этапом отбора в юниорскую сборную страны.

Представители Московской области продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав две медали. Золотую награду в смешанном парном разряде получил Дениз Якын из Химков, выступавший в дуэте с Екатериной Дроздовой из Москвы. Серебряным призером в парном разряде среди девушек стала Алина Савостикова из Химок, игравшая в паре с Амелией Усмановой из Оренбургской области.

Победителями в различных категориях также стали спортсмены из других регионов России. Серебряные медали завоевали столичные теннисисты, а бронзовые награды поделили дуэты из Оренбургской области, Краснодарского края и Татарстана.