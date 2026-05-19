Теннисистки из Подмосковья выиграли золото на турнире WTA 1000

Спортсменки из Московской области Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили золотую медаль на международном теннисном турнире категории WTA 1000 в парном разряде. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В финальном матче на кортах Foro Italico российский дуэт обыграл испанку Кристину Букшу и американку Николь Меликар-Мартинес. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 и продолжалась 1 час 9 минут.

Путь к титулу подмосковные теннисистки начали с полуфинала, где разгромили австралийский и американский дуэт Сторм Хантер и Джессику Пегулу со счетом 6:1, 6:2. Этот трофей стал третьим совместным в парном разряде и вторым на уровне турниров WTA 1000 для Андреевой и Шнайдер. Ранее в 2025 году они выиграли соревнования в Майами.

Напомним, что Мирра Андреева (19 лет) и Диана Шнайдер (22 года) — серебряные призеры Олимпийских игр 2024 года в Париже. В одиночном рейтинге WTA они занимают седьмое и двадцатое места соответственно.

Турнир категории WTA 1000 в Риме проходил с 4 по 17 мая 2026 года. Призовой фонд соревнований превышал 7,2 миллиона евро. WTA 1000 — вторая по престижности категория женских теннисных турниров после «Большого шлема» и Итогового турнира WTA.