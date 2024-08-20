Теннисистки из Химок победили на летней Спартакиаде учащихся России

Спортсменки из училища олимпийского резерва № 3 в Химках представили округ на XII летней Спартакиаде учащихся России в составе сборной Подмосковья. Девушки заняли первое и третье место в соревнованиях по настольному теннису в одиночных и групповых программах среди 115 участников из 19 регионов страны.

Золото в личных состязаниях среди девушек заслужила теннисистка из Химок, мастер спорта Есения Широкова. Командные игры принесли бронзу ей и еще двум спортсменкам — Алине Савостиковой и Дарье Заркиной.

«Мы гордимся нашими юными спортсменами. На своем опыте они показывают, как можно все успевать и добиваться высот в любых начинаниях: и в учебе, и в спорте», — отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, что ранее теннисистки из Химок выиграли золотые и бронзовую медали на всероссийском турнире «Байкал». Девушки стали лучшими среди команд из 22 регионов страны, а также Китая и Монголии.

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