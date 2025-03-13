Теннисистка из Подольска победила на областном чемпионате для людей с ОВЗ

Теннисистка из Подольска Анна Вылобкова выиграла чемпионат области по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли в Щелкове.
В чемпионате приняли участие 58 спортсменов из 13 муниципалитетов Московской области.
Теннисистка из Подольска Анна Вылобкова стала чемпионкой в своем классе колясочников. Она выступает за клуб «Корсар — Спорт» с 2007 года, а с 2010 года участвует в чемпионатах России и является многократным победителем турнира. Сейчас Анна Вылобкова готовится ко всероссийскому этапу.
Все участники получили памятные грамоты и медали. Они отметили высокое качество организации соревнований и возможность обрести новых друзей.
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