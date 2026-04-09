Теннисистка из Подмосковья прошла в четвертьфинал турнира WTA-500

Спортсменка из Московской области Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Линце, как сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках второго круга соревнований Мирра Андреева, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта, одержала уверенную победу над чемпионкой турнира «Большого шлема» Слоан Стивенс. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, что позволило Андреевой взять реванш за предыдущее поражение. Эта победа стала для нее 15-й в текущем сезоне, а также 20-м выходом в четвертьфинал турнира в карьере.

«Это был непростой матч. Я просто очень рада, что смогла пройти дальше», — поделилась Мирра Андреева в интервью на корте.

Турнир WTA-500 в Линце (Австрия) проходит с 6 по 12 апреля в соответствии с международным календарем соревнований и собирает сильнейших теннисисток мира.

