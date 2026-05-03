Теннисистка из Подмосковья повторила успех Уильямс и Азаренко

Теннисистка Мирра Андреева, представляющая Московскую область, достигла выдающегося результата на турнире WTA-1000, повторив успех известных спортсменок Винус Уильямс и Виктории Азаренко. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мирра Андреева (Химки, областной Центр олимпийских видов спорта) одновременно вышла в финалы в одиночном и парном разрядах. 30 апреля 19-летняя спортсменка стала финалисткой грунтового турнира, обыграв в полуфинале американку Хейли Баптист.

В парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Химки, областной Центр олимпийских видов спорта) победили в полуфинале пару Веры Звонаревой и Лауры Зигемунд.

Примечательно, что Уильямс добилась аналогичного результата в 2010 году, а Азаренко — в 2012-м. Обе спортсменки выигрывали титулы в парном разряде, но уступали в одиночных финалах.

Турнир WTA-1000 проходит с 21 апреля по 3 мая 2026 года в Мадриде.

