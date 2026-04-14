Теннисистка из Подмосковья победила на международных соревнованиях в Мадриде

Подмосковная спортсменка Елена Приданкина завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по теннису категории WTA-125 в Мадриде.

В парном разряде Елена выступала в дуэте с испанской теннисисткой Ирэн Бурилло. Серебряные медали завоевали спортсменки из Румынии и Латвии, а бронзовыми призерами стали пары из Тайваня и Испании.

Турнир WTA-125 организован Женской теннисной ассоциацией и собрал сильнейших теннисисток из разных стран мира. Международные соревнования в Мадриде прошли с 6 по 12 апреля 2026 года.

