Теннисистка из Подмосковья победила на юниорском Уимблдоне

Спортсменка из Московской области Анна Пушкарева выиграла юниорское первенство мира по теннису — Уимблдонский турнир среди спортсменов до 18 лет. Соревнования прошли с 4 по 11 июля в Англии.

Анна Пушкарева из подмосковного Центра олимпийских видов спорта стала лучшей в одиночном разряде. В финале она обыграла теннисистку из Китая Сунь Синьжан. Третье место поделили украинка Полина Скляр и американка Джейни Престон.

«Это был невероятный финал, и я хочу поблагодарить свою соперницу, она великолепный игрок. Когда я узнала, что буду с ней играть в финале, я понимала, что это будет невероятная битва, и так и получилось. Я благодарю спонсоров, потому что нелегко поддерживать игрока, когда он вылетает в первом или втором круге на турнире Большого шлема. Благодарю всех за веру в меня», — сказала Анна Пушкарева во время церемонии награждения.

Юниорский Уимблдонский турнир — одно из четырех соревнований Большого шлема в юниорской категории. Матчи проходят на травяном покрытии. Победа позволяет спортсменам получить высокие рейтинговые очки и заявить о себе на международной арене.

Ранее представительница Московской области Мирра Андреева стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде. Титул чемпионки стал первым в карьере 19-летней теннисистки на турнирах Большого шлема.