Теннисистка из Московской области выиграла международный турнир

Спортсменка из Московской области Мирра Андреева заняла первое место на престижном международном теннисном турнире WTA-500, который проходил в Линце (Австрия) с 6 по 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче Мирра Андреева, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта, обыграла Анастасию Потапову, выступавшую за Австрию. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:3 и продолжалась 1 час 57 минут.

«Сказала себе, что нужно стараться быть более активной в работе ног, потому что я никогда не знаю, действительно ли я активна или это просто мой разум подсказывает мне обратное», — поделилась Мирра Андреева в интервью после матча.

Благодаря победе на турнире Мирра Андреева поднялась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

