Теннисистка из Химок стала призером мирового первенства

Химчанка Екатерина Тупицына стала серебряным призером юниорского чемпионата мира по теннису. Финальный матч в Мельбурне продолжался больше часа и завершился в пользу соперницы из Франции.

Спортсменка учится в Академии Александра Островского. В полуфинале она обыграла теннисистку из США со счетом 6:3, 6:4.

«Мое сильное качество — умение собраться в трудные моменты и не бояться ошибок», — рассказала Екатерина.

В решающей игре она подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта. Итоговый счет — 3:6, 5:7 в пользу француженки.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная подчеркнула, что серебро — результат работы химкинской спортивной школы.

«Талант, труд и опытные тренеры помогают нашим спортсменам побеждать на мировых кортах», — сказала она.