Теннисистка из Дмитрова выиграла золото в серии международных турниров

В Актау завершилась серия международных турниров ITF WC50 по теннису на колясках. Спортсменка из Дмитрова Виктория Львова одержала победы во всех дисциплинах и завоевала шесть золотых медалей.

В Казахстане на протяжении двух недель проходили соревнования серии ITF WC50 Tournament Series по теннису на колясках. В них приняли участие более 60 спортсменов из Европы и Азии, входящих в топ-100 мирового рейтинга. Турнирный цикл включал три последовательных этапа, которые шли с высокой плотностью матчей и давали возможность набрать рейтинговые очки.

Первым этапом стал «Rixos Water World Aktau Open». Виктория Львова уверенно выиграла одиночный и парный разряды и открыла серию двумя золотыми наградами. Следом прошел турнир «KPMG Open», где спортсменка повторила успех и вновь заняла первые места в обеих категориях.

Третий этап «Zijin RG Gold Open» собрал сильнейших игроков, включая представителей первой сотни мирового рейтинга. Несмотря на высокий уровень конкуренции, Львова снова победила в одиночном и парном разрядах и завершила турнирный цикл без поражений.



«За каждой победой стоит большая работа спортсменов и тренеров. Мы гордимся нашими атлетами и их достижениями», — сказал глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Также в серии турниров отличился Алексей Елисеев, который завоевал бронзовую медаль в одиночном разряде. Спортсменов подготовила спортивная школа олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», а тренер Ольга Мурина получила поздравления с успешным выступлением подопечных.