Теннисист из Московской области выиграл золото на международном турнире

Представитель Московской области Тимофей Дерепаско стал золотым призером международного теннисного турнира категории М15 в парном разряде. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В финальном матче Тимофей Дерепаско (Химки) выступал в паре с Эдиссоном Амбарцумяном из Германии. Российско-немецкий дуэт обыграл пару Захарие-Зака Талика из Австралии и Итана Тербланша из Южно-Африканской Республики. Бронзовые медали получили пары из Франции и Латвии, а также команда из США.

Турнир категории М15 — это часть базового уровня мужского профессионального тура ITF World Tennis Tour, он служит стартовой ступенью для перехода спортсменов на более высокий уровень. Соревнования прошли с 18 по 24 мая 2026 года в Габороне (Ботсвана).