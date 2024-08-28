Теннисист из Химок победил на международном турнире в Узбекистане

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Спортсмен из Академии Александра Островского в Химках Иван Грецкий выступил от округа на турнире по большому теннису ITF J100 Fergana Cup в Узбекистане. Он стал победителем как в индивидуальном, так и в командном зачете.

Иван вышел в финале против теннисиста из Белоруссии. Матч закончился с результатом 6:1 и 6:3 в пользу спортсмена из Химок. Финал командного зачета Грецкий выиграл в паре с Богомоловым.

Теннисисты боролись за победу с участниками из Таиланда и Южной Кореи. Курировал спортсменов из Химок тренер Тимур Салбиев.

Еще один ученик Академии Александра Островского Александр Чернухин заслужил особый титул за выступление во втором этапе Кубка «Спортмастер ПРО» среди участников до 15 лет. Его к победе привел тренер Александр Шатакишвили.

«Эти достижения — результат упорного труда, таланта ребят и, конечно же, профессионализма их тренеров. Огромное спасибо им за вклад. Химки гордятся успехами своих спортсменов», — поделился Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Подмосковья, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, что ранее спортсменки из Училища Олимпийского Резерва № 3 в Химках заняли первое и третье место на XII летней Спартакиаде по настольному теннису. Они стали лучшими среди 115 участников соревнований из 19 регионов.

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