Теннисист из Богородского округа стал победителем всероссийской спартакиады

Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата проходила с13 по 16 июля в Калуге. От Богородского округа соревнованиях выступил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Семен Кральчиков.

14 июля в стенах Дворца спорта «Центральный» состоялось торжественное открытие этого масштабного спортивного мероприятия. На церемонии присутствовали представители Министерства спорта Калужской области. Около 100 участников в возрасте от 14 до 18 лет представляли 14 регионов России.

В первый день состязаний прошли соревнования по четырем дисциплинам: плаванию, настольному теннису, дартсу и шашкам. Участники смогли продемонстрировать не только спортивные достижения, но и настоящую силу духа.

Семен Кральчиков занял первое место в турнире по настольному теннису. Подготовила спортсмена тренер Галина Мусина.