Тендеры на реконструкцию 7 тепловых пунктов объявили в Чехове

В Чехове модернизируют сразу семь центральных тепловых пунктов. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что конкурсы на выполнение работ по реконструкции объектов уже объявили.

Согласно материалам, размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок, реконструкция затронет центральные тепловые пункты под номерами 1, 2, 3, 6, 8, 9 и 10.

Объекты расположены на улицах Полиграфистов, Весенней, Ильича, Чехова, Парковой, Береговой и Новосельской соответственно.

После обновления тепловые пункты будут работать с мощностью от шести до 22 мегаватт, что позволит повысить надежность и эффективность системы теплоснабжения в городе.

Работы выполнят в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование проектов осуществят из бюджета Московской области и средств муниципалитета.

Завершить реконструкцию объектов планируется в следующем году.