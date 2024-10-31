Тендеры на капремонт школ искусств объявили в Чехове и Павловском Посаде

Конкурсы в электронной форме на капитальный ремонт школ искусств объявили в Чехове и Павлово-Посадском городских округах. Работы необходимо завершить 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещения о проведении тендеров опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчикам предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, а также выполнить капитальный ремонт здания центра развития детей и юношества в Чехове на улице Чехова, 27 и отремонтировать здание центра дополнительного образования «Истоки» в Электрогорске на улице Калинина, 25А.

После всех работ в обновленные школы исполнители должны закупить необходимое оборудование.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств регионального бюджета.