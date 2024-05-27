Тендер на замену асфальта во дворах объявили в Щелкове

Электронный конкурс на ремонт асфальтового покрытия во дворах объявили в городском округе Щелково. Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств окружного бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит заменить асфальт на пешеходных дорожках, парковках, дворовых проездах, а также благоустроить тротуары в Щелкове во дворах домов 9, 9А, 5 на Центральной улице.

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