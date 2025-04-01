Тендер на возведение пристройки к школе объявили в Ивантеевке

Пристройку к образовательному центру № 2 возведут в Ивантеевке. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовят проектную документацию и проведут реконструкцию комплекса со строительством нового здания.

Пристройка будет рассчитана на 350 мест, ее площадь составит 5,5 тысячи квадратных метров. Работы проведут по госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета, их планируют завершить в 2027 году.