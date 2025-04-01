Тендер на возведение пристройки к школе объявили в Ивантеевке

Как сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовят проектную документацию и проведут реконструкцию комплекса со строительством нового здания.
Пристройка будет рассчитана на 350 мест, ее площадь составит 5,5 тысячи квадратных метров. Работы проведут по госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета, их планируют завершить в 2027 году.
Кабинет ультразвуковой диагностики открыли в родильном доме в Подольске
Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро
Глава РФПИ вынес на голосование судьбу диалога России и США
Гуманитарную помощь с пасхальным куличами отправили из Подольска в зону СВО
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 2 апреля
Коллектив из Подольска победил на всероссийском фестивале циркового искусства
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте