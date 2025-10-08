Тендер на возведение пристройки к поликлинике № 4 объявили в Красногорске
Конкурс на возведение пристройки на 550 посещений в смену к поликлинике № 4 объявили в Красногорске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит разработать рабочую документацию, выполнить строительство объекта, обустроить внутренние помещения и поставить необходимое оборудование.
Работы в медучреждении в рабочем поселке Нахабино пройдут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.
Завершить возведение пристройки планируют в 2026 году.