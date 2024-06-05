Тендер на устройство наружного освещения объявили в 3 округах Подмосковья

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс в электронной форме на выполнение работ по устройству систем наружного освещения по проекту «Светлый город» объявили в трех округах Подмосковья. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Работы предстоит провести в деревне Таширово, Верее, Наро-Фоминске, Калининеце, Лобановском административном округе, а также в ряде населенных пунктов городского округа Ступино.

Выполнение работ по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, электроарматуры планируется завершить к ноябрю 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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