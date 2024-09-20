Тендер на установку систем наружного освещения объявили в Коломне

Конкурс на установку системы наружного освещения по проекту «Светлый город» объявили в Коломне. Работы нужно завершить до конца года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит смонтировать основные сети электроснабжения и установить электроарматуру.

Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» и профинансируют за счет средств окружного бюджета.

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