Тендер на установку систем наружного освещения объявили в Коломне
Конкурс на установку системы наружного освещения по проекту «Светлый город» объявили в Коломне. Работы нужно завершить до конца года.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит смонтировать основные сети электроснабжения и установить электроарматуру.
Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» и профинансируют за счет средств окружного бюджета.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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