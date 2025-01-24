Тендер на строительство жилого дома объявили в Щелкове

Конкурс в электронной форме на строительство дома объявили в Щелкове. Извещение о проведении тендера опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию, а также выполнить строительно-монтажные работы. Согласно проекту, в новое здание переедут жители 79 аварийных домов. Общая площадь расселения превышает 13 тысяч квадратных метров.

Строительство дома организуют в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Завершить все работы необходимо в 2026 году.