Тендер на строительство жилого дома объявили в Щелкове

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию, а также выполнить строительно-монтажные работы. Согласно проекту, в новое здание переедут жители 79 аварийных домов. Общая площадь расселения превышает 13 тысяч квадратных метров.
Строительство дома организуют в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Завершить все работы необходимо в 2026 году.
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